Il presidente del ciclismo parla della proposta di far pagare gli spettatori del Tour de France: "Tocca un dibattito nazionale"
Paghereste per guardare Tour de France dal vivo per le strade di una città?
David Lappartient, presidente dell'Union Cycliste Internationale (UCI), ha recentemente commentato il dibattito sulla tariffazione degli spettatori al Tour de France o ad altre gare ciclistiche in un'intervista con Ouest France (via RMC Sport). L'idea, recentemente discussa nel mondo del ciclismo per aumentare le entrate per i ciclisti e le squadre, "toccherebbe un dibattito nazionale", ha detto Lappartient, che è anche un politico per il consiglio dipartimentale del Morbihan in Bretagna.
"La biglietteria è un po' complicata al Tour de France perché storicamente tocca un dibattito nazionale. I dipartimenti, le regioni e i comuni che erogano i finanziamenti diranno sì, voglio il Tour, ma voglio che le persone possano venire nella mia città gratuitamente".
"Bisogna stabilire un quadro giuridico, far pagare lo spazio pubblico in Francia è complicato", ha detto il presidente, suggerendo che "non è impossibile, ma sarà comunque una rivoluzione rispetto a quella a cui siamo abituati". Tuttavia, crede che le persone lo accetterebbero, purché sappiano che i soldi vanno ai piloti. "Quando ero l'organizzatore del Grand Prix de Plumelec, facevamo pagare l'ingresso alla Côte de Cadoudal e siamo stati in grado di continuare a organizzare la gara grazie a quelle entrate. Era di 5 euro a persona; Il pubblico lo capisce."
Accetteresti di pagare per guardare i ciclisti al Tour de France o a qualsiasi competizione ciclistica?