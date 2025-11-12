Il presidente del ciclismo parla della proposta di far pagare gli spettatori del Tour de France: "Tocca un dibattito nazionale"

HQ

David Lappartient, presidente dell'Union Cycliste Internationale (UCI), ha recentemente commentato il dibattito sulla tariffazione degli spettatori al Tour de France o ad altre gare ciclistiche in un'intervista con Ouest France (via RMC Sport). L'idea, recentemente discussa nel mondo del ciclismo per aumentare le entrate per i ciclisti e le squadre, "toccherebbe un dibattito nazionale", ha detto Lappartient, che è anche un politico per il consiglio dipartimentale del Morbihan in Bretagna.

"La biglietteria è un po' complicata al Tour de France perché storicamente tocca un dibattito nazionale. I dipartimenti, le regioni e i comuni che erogano i finanziamenti diranno sì, voglio il Tour, ma voglio che le persone possano venire nella mia città gratuitamente".

"Bisogna stabilire un quadro giuridico, far pagare lo spazio pubblico in Francia è complicato", ha detto il presidente, suggerendo che "non è impossibile, ma sarà comunque una rivoluzione rispetto a quella a cui siamo abituati". Tuttavia, crede che le persone lo accetterebbero, purché sappiano che i soldi vanno ai piloti. "Quando ero l'organizzatore del Grand Prix de Plumelec, facevamo pagare l'ingresso alla Côte de Cadoudal e siamo stati in grado di continuare a organizzare la gara grazie a quelle entrate. Era di 5 euro a persona; Il pubblico lo capisce."

Accetteresti di pagare per guardare i ciclisti al Tour de France o a qualsiasi competizione ciclistica?