I prezzi dei biglietti per le NBA Finals al Madison Square Garden raggiungono prezzi record

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Le Finali NBA tra New York Knicks e San Antonio Spurs, una rivincita delle finali del 1999, hanno creato un enorme clamore: gli Spurs sono favoriti con una stella come Victor Wembanyama, ma i Knicks non vincono la lega dal 1973 e questa è la loro prima finale dal 1999, e hanno una squadra forte guidata da Jalen Brunson che ha già travolto i Philadelphia 76ers nella finale della East Conference.

La popolarità si fa sentire nei prezzi dei biglietti, che hanno raggiunto numeri record per le finali NBA. Gara 3 e 4, giocate al Madison Square Garden di New York: i biglietti più economici costano 7.200 dollari per un posto in ultima fila, mentre alcuni hanno persino raggiunto i 77.000 dollari sui siti di rivendita, secondo EFE.

Brunson scherzò persino dicendo che quei prezzi erano quelli che avrebbe pagato per un "concerto di Michael Jackson". Per una star che ha guadagnato 34 milioni di dollari all'anno, potrebbe non significare molto, ma i tifosi sentono di essere esclusi. L'uso di posti di rivendita senza tetto di prezzo (che ha influenzato anche la Coppa del Mondo FIFA) significa che guardare sport in diretta sta diventando un lusso che molti tifosi non possono permettersi, soprattutto se intendono andare con le loro famiglie.