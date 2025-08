I prezzi dei giochi sono in uno stato da "selvaggio West" in questo momento, ma dovremmo aspettarci che i titoli da $ 80 tornino

HQ

"In qualche modo, i giochi da $ 80 sono tornati". Nonostante sembri che avremmo avuto un po' di respiro dalle uscite da $ 80 su ogni piattaforma che non iniziano con "N" e terminano con "intendo", un analista crede che alzeranno di nuovo la loro brutta testa.

Parlando con GamesRadar, Mat Piscatella di Circana ha affermato che il mondo dei prezzi dei giochi è "un po' selvaggio West in questo momento". Stiamo vedendo di tutto, dai giochi da $ 80 a $ 30, fare notizia, ma Piscatella ritiene che questa variabilità stia arrivando in un momento in cui gli editori stanno cercando di capire un "punto debole" per i prezzi.

"Gli editori e gli sviluppatori stanno cercando di trovare il punto debole per la loro strategia di prezzo. E a volte pensi: 'Ok, abbiamo un prezzo più alto. Potremmo non avere tante persone, ma sappiamo che quelle che avremo saranno molto entusiaste e dedicate". Oppure, 'Forse dobbiamo uscire a un prezzo più basso e gettare una rete più ampia'", ha detto. "Penso che tutti stiano solo cercando di capire le cose in un ambiente di mercato in cui il più grande concorrente di qualsiasi nuovo gioco non sono gli altri nuovi giochi che vengono lanciati nella finestra di rilascio come una volta".

"Sono Fortnite e Roblox e cercare di tirare fuori le persone da quelli, perché questa è la competizione principale ora, ottenere quel 35% di giocatori attivi su console che giocano a Fortnite ogni settimana". Piscatella continuò. Per quanto riguarda il ritorno di prezzi più alti, Piscatella ritiene che gli editori siano consapevoli che alcuni giocatori pagheranno quasi tutto per giocare a un gioco per cui sono super entusiasti.

"So che a molte persone non piace, ma le persone continuano a comprare questi giochi a questi prezzi alti, quindi continueranno a essere realizzati a prezzi elevati per il gioco giusto che può farlo. Il mercato è quello che è, e puoi sempre abbassare il prezzo del gioco, ma non puoi davvero aumentarlo. Quindi vedremo cosa succederà nel tempo".