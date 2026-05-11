I prezzi del petrolio aumentano ancora una volta dopo che Trump respinge le richieste dell'Iran

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Dietro le quinte, gli Stati Uniti e Teheran hanno comunicato, consolidando i termini per un vero accordo di pace in mezzo a un fragile cessate il fuoco. Proprio ieri Trump si sentiva sicuro di sé, dopo aver comunicato richieste all'Iran, ma da allora hanno risposto, e lui non è contento.

Come riporta la BBC, Trump definisce la risposta iraniana "totalmente inaccettabile". Attualmente non è chiaro cosa ci sia esattamente in questa risposta, ma i rapporti rivendicano la sovranità dello Stretto di Hormuz, oltre a riparazioni di guerra.

A seguito delle dichiarazioni di Trump, il benchmark petrolifero internazionale, Brent, è aumentato di un ulteriore 4,1% a 105,50 dollari per barile.

Seguendo l'indice di prezzo del petrolio greggio di Trade Economics, il prezzo complessivo del barile è aumentato di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Attualmente non è chiaro come continueranno le trattative, dato il contesto di Trump.