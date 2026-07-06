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Il conflitto in Medio Oriente fu una prova per molti e portò a un forte aumento dei prezzi del carburante, che a sua volta colpì molte altre aree. Ma non tutti si lamentarono dei prezzi più alti del carburante; La Russia, per esempio, fu contenta di ricevere più fondi per il suo petrolio, che, tra le altre cose, rafforzò la sua capacità di condurre la guerra e compiere atti di terrorismo contro l'Ucraina.

Ma ora, Reuters e altri riportano che i bei tempi sono finiti. I prezzi del petrolio russo sono ora meno della metà di quelli di metà aprile, aumentando nuovamente la pressione sull'economia russa.