Notizie dal mondo
I prezzi del petrolio russo crolla, colpendo l'economia del Cremlino
I prezzi sono tornati alla normalità dopo tutti i tumulti nello Stretto di Hormuz.
Console Sony Playstation 5 Ps5 Slim 825gb Digital Edition + Fortnite Hdmi Nuovo
From 489.99 EUR at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
eBay
489.99 EUR
0.00 EUR
2-3 days
Buy
Comet
499.00 EUR
9.99 EUR
2-3 days
Buy
Darty Pro
499.99 EUR
- days
Buy
GameLife
529.99 EUR
- days
Buy
HQ
Il conflitto in Medio Oriente fu una prova per molti e portò a un forte aumento dei prezzi del carburante, che a sua volta colpì molte altre aree. Ma non tutti si lamentarono dei prezzi più alti del carburante; La Russia, per esempio, fu contenta di ricevere più fondi per il suo petrolio, che, tra le altre cose, rafforzò la sua capacità di condurre la guerra e compiere atti di terrorismo contro l'Ucraina.
Ma ora, Reuters e altri riportano che i bei tempi sono finiti. I prezzi del petrolio russo sono ora meno della metà di quelli di metà aprile, aumentando nuovamente la pressione sull'economia russa.