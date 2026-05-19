I prezzi della PlayStation Plus stanno salendo "a causa delle condizioni di mercato in corso"

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I prezzi del PlayStation Plus stanno aumentando in regioni chiave, mentre Sony cerca di contrastare il mercato economico globale in cui viviamo ora. Il servizio in abbonamento, che è necessario se vuoi giocare online sulla tua PS5, riceve un aumento mensile e un aumento di tre mesi, solo per i nuovi clienti.

Quindi, se stai già pagando l'abbonamento, non devi preoccuparti, a meno che tu non sia in Turchia o in India a quanto pare, e non lasciare che l'abbonamento scada. I prezzi per i nuovi abbonati aumentano di fatto di £1, $1 e €1 al mese, quindi il nuovo abbonamento mensile costa $10,99 USD / €9,99 EUR / £7,99 e gli abbonamenti trimensili sono $27,99 USD / €27,99 EUR / £21,99 secondo un nuovo post sui social media di PlayStation.

Questi cambiamenti entreranno in vigore il 20 maggio, o domani se leggerete questo il giorno della pubblicazione. Questo aumento di prezzo arriva dopo che Sony ha già aumentato il prezzo di una PS5, e Xbox ha ridotto il prezzo di Game Pass Ultimate (nonostante lo avesse aumentato mesi prima). È una mossa piuttosto impopolare tra i giocatori PlayStation, dato che PlayStation Plus è considerata una parte essenziale del gaming su PlayStation, a meno che tu non voglia giocare solo offline. Considerando che anche il livello base è stato colpito, questo significa che chiunque voglia passare online deve pagare il nuovo pedaggio.