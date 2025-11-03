I prezzi delle DRAM sono aumentati del 172% quest'anno, con aumenti che dovrebbero continuare fino al 2026

HQ

I prezzi delle DRAM stanno raggiungendo livelli straordinari e, sebbene ciò possa essere dovuto alla domanda di massa dell'industria, si può essere certi che ciò influenzerà anche i consumatori. I produttori stanno iniziando a segnalare carenze di scorte, poiché la domanda di più memoria da parte del settore dell'intelligenza artificiale continua ad aumentare a un ritmo rapido.

Come riportato da DigiTimes e corroborato da Wccftech, Samsung, Micron e SK hynix stanno ristrutturando le allocazioni di produzione. Samsung ha interrotto i prezzi dei contratti per le DRAM DDR5 e si prevede che altre aziende seguiranno presto l'esempio.

I prezzi delle DRAM sono aumentati di uno scioccante 172% solo quest'anno e si prevede che questa tendenza continuerà nel 2026 poiché la domanda non mostra segni di rallentamento. Su siti di consumo come Corsair e Adata, vediamo un aumento dei prezzi del 20-40% solo nelle ultime settimane. Se stai vendendo DRAM, probabilmente vedrai i tuoi occhi sostituiti da grandi simboli del dollaro, ma se stai cercando di acquistare un nuovo PC o di aggiornarne uno vecchio con più DRAM, potresti voler agire prima che i prezzi vadano davvero fuori controllo.