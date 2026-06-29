I prezzi di RAM e componenti che si prevede raggiungeranno la "nuova normalità", dice Lenovo, non saranno "mai" economici come l'anno scorso

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I prezzi della RAM sono in crescita da un po' di tempo, insieme ad altri componenti chiave come lo spazio di archiviazione. All'inizio, questo ha colpito soprattutto le comunità di gaming e costruzione su PC, perché non riuscivano a trovare i loro componenti allo stesso prezzo di quasi pochi mesi prima. Ora, tutti sentiamo la carenza di RAM e, secondo Lenovo, le cose non miglioreranno tanto presto.

Come riportato da ComputerBase, Lenovo ha dichiarato in una recente presentazione che le cose "non saranno mai" come prima. Non era stato pensato prendere tutto alla lettera, dato che apparentemente il pubblico ha suscitato risate. Ma, finché la scala produttiva non potrà aumentare per soddisfare la nuova domanda, Lenovo si aspetta che vivremo in una "nuova normalità" dei costi di calcolo.

La maggior parte delle aziende è convinta che la domanda sarà ancora presente negli anni '30 e, sebbene alcuni analisti abbiano previsto che potremmo vedere cali di prezzo entro il 2028 o il 2030, sembra che chi produce RAM sia convinto che questa tendenza sia destinata a durare.

Tuttavia, con l'adattamento e il cambiamento dell'IA, è possibile che vedremo ancora più componenti aumentare di prezzo grazie alle carenze. Le GPU, ad esempio, stanno diventando sempre più attraenti, poiché possono accelerare soluzioni con server e portare a applicazioni di IA più potenti.

La furia dell'IA sul prezzo dei componenti non finirà presto, quindi. Quindi, è meglio prepararti a tenere il PC e le console che possiedi, perché è improbabile che ci sia un'opzione economica per sostituirli a breve.