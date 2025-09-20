I prezzi di Xbox stanno salendo ancora una volta negli Stati Uniti

HQ

Questa straordinaria generazione continua ad essere l'opposto di tutte le precedenti ere console. Dopo cinque anni, i prezzi delle console sarebbero in genere diminuiti in modo significativo, a quel punto le vendite di hardware sarebbero decollate mentre i cosiddetti giocatori occasionali saltavano a bordo.

Questa volta, chiunque volesse una PlayStation 5 o Xbox Series S/X economica avrebbe dovuto acquistare la propria console il giorno del rilascio, che è il momento in cui di solito sono le più costose. Da allora, i prezzi sono solo aumentati. Ci sono molte spiegazioni per questo, ma quest'anno è stato estremo. Sony ha aumentato il prezzo della PlayStation 5 negli Stati Uniti non più tardi del mese scorso e Microsoft ha già aumentato i prezzi negli Stati Uniti all'inizio del 2025, e ora è di nuovo il momento.

La Xbox Series S passerà da 379,99 a 399,99 dollari, mentre la Xbox Series X passerà da 599,99 a 649,99 dollari, e anche altri modelli Xbox aumenteranno di prezzo. Microsoft afferma che la ragione dell'aumento sono "i cambiamenti nell'ambiente macroeconomico", che molte persone sembrano pensare sia a causa delle alte tariffe imposte dagli Stati Uniti.

Come accennato, per ora questo vale solo per gli Stati Uniti, ma non è escluso che anche l'Europa ne risentirà, poiché diverse grandi aziende non sembrano disposte a lasciare che i consumatori americani sostengano l'intero costo dei dazi.