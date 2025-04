I primi 20 tennisti del mondo chiedono un aumento "sostanziale" dei premi in denaro nei Grandi Slam

HQ

Due settimane dopo che la PTPA, un'organizzazione indipendente di tennisti, ha firmato una lettera lamentando che ATP, WTA, ITF e ITIA, i primi 20 giocatori del mondo, uomini e donne, hanno ora firmato una nuova lettera, ma questa volta diretta alle regole dei quattro Grandi Slam, le prime quattro competizioni di tennis al mondo (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) che chiedono più premi in denaro.

L'informazione proviene dal quotidiano francese L'Equipe. Ma ecco il colpo di scena: non si tratta di un'iniziativa della PTPA, ma a quanto pare viene dai tennisti, ed è sostenuta da ATP e WTA (men's and women's tour), che voltano le spalle all'ITF, la Federazione Internazionale di Tennis, che è l'unica responsabile dei Grandi Slam.

Chiedono un aumento "sostanziale" dei premi in denaro. Nella loro lettera, la PTPA si lamentava del fatto che le entrate delle competizioni dovrebbero essere distribuite meglio, poiché solo il 17% delle entrate delle competizioni veniva utilizzato per pagare i giocatori, mentre si tratta di altre competizioni come il calcio, il basket o il football americano, tale percentuale è di circa il 35-50%.