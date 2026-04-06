I primi biglietti per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 saranno in vendita giovedì 9 aprile

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I primi biglietti generali per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 saranno messi in vendita tra pochi giorni, il 9 aprile. Gli organizzatori hanno annunciato che i primi biglietti inizieranno giovedì, dopo una prevendita riservata ai residenti del posto il 2 aprile. Tuttavia, solo chi si è preregistrato in anticipo potrà acquistarli.

La prima finestra per firmare per la prevendita è stata aperta tra gennaio e marzo 2026, e non tutti i partecipanti sono riusciti a partecipare a questa prima finestra di acquisto dei biglietti per le prossime Olimpiadi estive.

Domani, 7 aprile, gli organizzatori invieranno un'ultima email a coloro che saranno i primi ad acquistare i biglietti per i Giochi di Los Angeles 2028, per la cerimonia di apertura e chiusura, così come per tutti gli sport olimpici. Ogni persona può acquistare fino a 12 biglietti per eventi olimpici e 12 biglietti per la competizione di calcio. I biglietti per la cerimonia saranno limitati a quattro per acquirente.

I biglietti per Los Angeles 2028 iniziano da $28, il prezzo più basso: a questo prezzo verranno venduti un milione di biglietti. Circa il 5% dei biglietti costerà oltre $1.000, mentre più del 75% di tutti i biglietti, comprese le finali, costerà meno di $400 e quasi il 50% di tutti i biglietti sarà inferiore a $200, ha riferito Reuters. Gli organizzatori affermano che la maggior parte dei biglietti è comparabile e in molti casi "ben al di sotto" di altri eventi sportivi e di intrattenimento negli Stati Uniti.

Il comitato organizzatore di Los Angeles 2028 aprirà anche nel 2027 un programma di rivendita multipiattaforma con AXS, Ticketmaster e Sports Illustrated Tickets.