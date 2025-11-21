I primi rapporti dicono che il film Masters of the Universe è "incredibile"

HQ

Dopo un decennio di voci, sembrava che Netflix fosse finalmente sulla buona strada con un serio reboot Masters of the Universe. Purtroppo, i loro lavori animati hanno ricevuto alcune critiche (non ultimo perché He-Man era praticamente assente nella prima stagione), e invece Amazon/MGM hanno acquisito i diritti.

Le riprese del film Masters of the Universe si sono concluse quest'estate, e si dice che il primo trailer non sia molto lontano, il che sembra probabile considerando che la sua anteprima è prevista per il 5 giugno. HeMania.com ora riferisce che la casa di riproduzione ha mostrato al pubblico di prova versioni incomplete del film e, secondo The John Campea Show, la risposta è stata travolgente:

"Ho parlato con qualcuno che ha visto He-Man. Che l'ha vista nelle sue prime fasi e ha detto 'È incredibile'. E questo non è qualcuno che ha un po' di torto. Non è qualcuno che possa trarre vantaggio. Hanno detto che è fantastico. Hanno detto di essere rimasti totalmente scioccati. Completamente sorpreso. Ma hanno detto che è incredibile."

Se Masters of the Universe riuscirà a convincere le persone nonostante gli effetti speciali incompleti, si spera che sarà ancora più convincente se finito lo sarà anche di più.

Il film è diretto da Travis Knight, che in precedenza aveva diretto il film Bumblebee e ha ricevuto tre nomination agli Oscar. Presenta anche un cast stellare tra cui Morena Baccarin nel ruolo della Strega, Idris Elba nel ruolo dell'Uomo d'Armi, Jared Leto come Scheletro, Alison Brie come Evil-Lyn, Camila Mendes come Teela e Nicholas Galitzine nel ruolo principale di Principe Adam/He-Man.

Cosa pensi delle probabilità che questo sia un buon film?