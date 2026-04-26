I primi set Lego Shrek brickificano la famosa coppia orco e asino di DreamWorks

HQ

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che Shrek ha attirato l'attenzione degli spettatori, ma nel prossimo futuro questo cambierà quando arriverà il tanto atteso prossimo capitolo animato. Per iniziare a preparare i fan a quella che senza dubbio sarà una sensazione al botteghino, ora DreamWorks e Lego si sono uniti per mattificare l'iconico orco verde e i suoi amici più stretti.

Sono stati svelati due nuovi set di Lego Shrek, uno con una figura decorativa più complessa e l'altro Brickheadz adatti ai giovani, permettendo ai fan di tutte le generazioni di unirsi al divertimento.

Il set principale e più grande è il set Shrek, Asino e Gatto con gli Stivali, che utilizza 1.403 pezzi per creare una statua dei tre eroi iconici, alta 24 cm, larga 21 cm e profonda 16 cm. Questo set costerà £109,99/€119,99 e sarà un'aggiunta piacevole a qualsiasi collezione che vogliate ampliare.

Per quanto riguarda l'opzione Brickheadz, questa include Shrek, Ciuchino e Gingy (l'Uomo di Pan di Zenzero) e trasforma i tre personaggi in figure separate più compatte alte 8 cm usando 259 pezzi. Questa opzione più economica costerà £19,99/€24,99.

Annuncio pubblicitario:

Entrambi i set verranno lanciati il 1° giugno, ma puoi preordinarli da oggi. Aggiungerai uno dei due alla tua collezione?