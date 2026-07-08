I principali partiti politici si rifiutano di presentare un candidato contro Nigel Farage nell'elezione suppletiva di Clacton

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Dopo che Nigel Farage ha annunciato ieri le sue dimissioni da deputato, il leader di Reform UK ha rivelato che si candiderà alle prossime elezioni suppletive causate dal suo dimissione. Si sostiene che Farage abbia fatto questa mossa per evitare accuse potenzialmente penali che potrebbero essere mosse contro di lui a causa dell'accettazione di un dono da 5 milioni di sterline da un miliardario delle criptovalute. Lo stesso Farage sostiene che l'elezione suppletiva servirà come modo per "mettere due dita" a quello che lui chiama "l'establishment."

Secondo la BBC, quella che Farage probabilmente definirebbe "l'establishment" si è rifiutata di opporsi a lui nella prossima elezione suppletiva di Clacton. Laburisti, Liberal Democratici, Partito Verde, Restore Britain e Conservatori si sono tutti rifiutati di presentare un candidato. Il seggio di Farage a Clacton è considerato uno dei più sicuri per il Reform, ma sembra che gli altri partiti politici non si candidino non per paura di sconfitta, ma per rifiuto di riconoscere quello che la Segretaria agli Esteri Yvette Cooper definisce un "capriccio politico".

Il ritorno di Farage come deputato di Clacton non resterà senza ostacoli, però, poiché il conte Binface - un autoproclamato "guerriero spaziale indipendente" - si prepara a candidarsi contro il leader del Reform. Sebbene sia altamente improbabile che Binface vinca le elezioni suppletive, è stato sottolineato che Farage ha ottenuto solo il 46% dei voti a Clacton quando ha vinto il suo seggio come deputato. Con un'opposizione che sarebbe indivisa perché non c'è nessun altro per cui votare, potrebbe essere che assisteremo a una sorpresa nell'elezione suppletiva di Clacton. Una possibilità improbabile, ma molto divertente.