I problemi di Marathon continuano: Il numero di giocatori contemporanei è sceso sotto i 1.000 su Steam in due giorni diversi questa settimana

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Quando Marathon è stato lanciato, non ha causato un grande splash, dato che lo sparatutto di estrazione di Bungie ha portato buone figure dei giocatori ma nulla di rivoluzionario. La preoccupazione principale sembrava essere come il gioco venisse giocato principalmente dal pubblico PC, eppure, nonostante fosse così, non ha mai superato i 100.000 giocatori contemporanei al debutto. Per riferimento, The Binding of Isaac ha recentemente sfondato un disco del genere praticamente per divertimento.

Tuttavia, per il bene di Marathon, finché il gioco ha una base di giocatori sana e costante probabilmente sarebbe considerato stabile e sicuro, ma questo non si è esattamente sviluppato, almeno guardando le cifre su Steam.

Dopo il lancio, il numero di giocatori su Steam, come stabilito da SteamDB, è continuato a diminuire, con un salto avvenuto quando la Stagione 2 è uscita all'inizio di giugno. Tuttavia, questo balzo è stato di breve durata, e gli ultimi dati mostrano che, a partire da questa settimana, in due occasioni separate Marathon è sceso sotto i 1.000 giocatori contemporanei su Steam, con il minimo più basso di 641 giocatori il 7 luglio e l'altro di 822 giocatori il 9 luglio.

L'altro punto principale di preoccupazione è che il numero medio di giocatori sembra essere di 4.000, con un picco di 7.547 in 24 ore. Ma i dati mostrano anche che il numero di giocatori sta lentamente diminuendo...

Anche in questo caso, questo problema si aggrava se il primo rapporto è accurato che la maggior parte delle copie Marathon vendute sono effettivamente su PC, poiché questo suggerirebbe che le figure dei giocatori console siano circa un terzo di quelle mostrate su Steam. In ogni caso, non è una buona immagine per lo sparatutto estrattivo di Bungie.