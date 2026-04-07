I procuratori locali delle Fiandre identificheranno i ciclisti che hanno attraversato la ferrovia con i semafori rossi accesi

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L'Ufficio del Procuratore delle Fiandre Orientali denuncerà i ciclisti che hanno ignorato il semaforo rosso prima di un attraversamento ferroviario, e che hanno comunque attraversato prima che le barriere cadessero durante la gara del Tour of Flanders domenica 5 aprile. Il gruppo si divise a causa del passaggio del treno, ma i commissari della gara ordinarono ai corridori che attraversavano di rallentare e il gruppo si riorganizzò.

Tra i macchinisti che si fermarono prima del passaggio del treno vi furono Mathieu van der Poel (che arrivò secondo) e Wout van Aert (quarto). Tadej Pogacar (vincitore) e Remco Evenepoel (terzo) erano tra i 20 o 30 corridori che attraversarono la ferrovia prima che le barriere cadessero, ma con le luci rosse accese li costrinsero a fermarsi, cosa punibile dalla legge belga, anche durante competizioni come il Tour delle Fiandre.

Secondo i media locali, tramite CyclingNews, la procura locale delle Fiandre Orientali identificherà i colpevoli, con multe potenziali di circa 320 euro e un divieto di guida per otto giorni.

Non ci sono previste squalifiche in gara, poiché ci sono state lamentele da parte di ciclisti, incluso Pogacar, che non erano stati avvertiti con abbastanza tempo per fermarsi in sicurezza prima della ferrovia. È possibile anche un risarcimento extragiudiziario per questo incidente, che non è una gara nelle gare di ciclismo su strada.