I produttori italiani di pasta ottengono una tregua all'ultimo minuto dai dazi di Trump

I produttori italiani di pasta hanno ottenuto una sospensione dell'ultimo minuto dopo che il governo degli Stati Uniti ha drasticamente ridotto i dazi proposti che minacciavano di quasi raddoppiare i prezzi per i consumatori americani. I dazi inizialmente fissati fino al 92% sono ora stati ridotti a un intervallo compreso tra il 2% e il 14%.

I dazi sono stati annunciati dopo che l'amministrazione Trump ha accusato 13 aziende italiane, tra cui Barilla, La Molisana e Garofalo, di vendere pasta negli Stati Uniti a prezzi ingiustamente bassi. L'Italia esporta ogni anno un valore stimato di 770 milioni di dollari di pasta sul mercato americano, rendendo il settore particolarmente vulnerabile alle restrizioni commerciali.

Barilla // Shutterstock

A seguito di una revisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Washington ha dichiarato che i produttori italiani avevano affrontato molte delle sue preoccupazioni durante l'indagine. Sebbene i dazi rivisti si applicherebbero ancora oltre a un dazio generale del 15% sulla maggior parte dei beni UE, i funzionari hanno sottolineato che non è ancora stata presa una decisione definitiva.

Secondo il ministero degli esteri italiano, La Molisana dovrebbe affrontare un dazio di poco più del 2%, mentre il dazio di Garofalo si avvicinerebbe al 14%. Le restanti aziende prese di mira nell'indagine verrebbero dazi di circa il 9%. L'esito finale dell'indagine è atteso il 12 marzo.