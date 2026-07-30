I profitti e le azioni di Meta calano dopo l'aumento della spesa per l'IA

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Meta, l'azienda che possiede Facebook, Instagram e che punta a essere una delle forze chiave dietro un futuro guidato dall'IA, ha visto il prezzo delle sue azioni crollare fino all'11% dopo i risultati finanziari trimestrali più recenti. I ricavi dell'azienda sono aumentati del 28% su base annua, ma per quanto riguarda i profitti, la situazione è diversa, dato che sono in calo del 14%.

Il colosso dei social media prevede di spendere tra 130 miliardi e 145 miliardi di dollari quest'anno, principalmente per infrastrutture di IA. Questo è un aumento rispetto ai 125 miliardi di dollari che si era detto di spendere alla fine dell'ultimo trimestre. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha dichiarato che l'IA "accelererà ogni parte del nostro core business." Presto, pensa che Meta sarà in grado di vendere la sua IA ad altre aziende per ottenere profitto.

La Chief Financial Officer Susan Li ritiene che entro il 2028 i profitti derivanti dall'IA contribuiranno a generare rendimenti. Mike Proulx, analista di Forrester, ritiene che Meta possa ripetere errori passati con la spesa in IA. Secondo BBC News, ha detto: "C'è una certa somiglianza con gli errori di Meta, nel fatto che Meta sta ancora una volta spendendo prima della domanda di prodotto comprovata."

Zuckerberg è convinto che la scommessa darà i suoi frutti. "Capisco che sia una grande scommessa in tutto il settore. La mia scommessa personale è che chi investe in questo progetto si sentirà molto bene e sarà ricompensato col tempo."

È chiaro che non tutti gli investitori sono d'accordo, ma le grandi aziende tecnologiche puntano ancora fortemente sull'IA come nostro futuro in quasi ogni settore.