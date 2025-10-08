I proprietari dei diritti d'autore di Paddington citano in giudizio Spitting Image dopo lo schizzo del podcast

HQ

Paddington vs Paddington: la battaglia degli orsi. Potrebbe sembrare una strana svolta nel franchise cinematografico, ma è invece il caso legale che vedremo quando il produttore cinematografico di Paddington StudioCanal e i detentori dei diritti di Paddington citeranno in giudizio il produttore di Spitting Image Avalon per la sua rappresentazione dell'amato orso in un recente episodio.

Nello sketch di YouTube, vediamo un podcast ospitato dal principe Harry e da un presunto orso Paddington. Paddington sembra aver avuto alcuni anni difficili nello sketch, e non si trattiene dal dire parolacce, fare riferimento all'uso di droghe e fondamentalmente non essere l'eroe dell'infanzia che è nei film principali.

Come riportato per la prima volta da Deadline, i ricorrenti sono rappresentati dallo studio legale Edwin Coe e hanno presentato una denuncia all'Alta Corte citando problemi di copyright e diritti di design. Arriva mesi dopo la messa in onda dello schizzo di Spitting Image e, sebbene il motivo del deposito non sia stato dichiarato esplicitamente, considerando chi stanno citando in giudizio i ricorrenti non ci vuole molto lavoro investigativo per capirlo.

