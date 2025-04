I pubblici ministeri sudcoreani incriminano l'ex presidente Moon Jae-in con l'accusa di corruzione

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . I pubblici ministeri sudcoreani hanno incriminato l'ex presidente Moon Jae-in con l'accusa di corruzione, legata alla controversa nomina di suo genero a una posizione in una compagnia aerea con sede in Thailandia, ha detto giovedì un portavoce.

L'accusa arriva dopo un'indagine per stabilire se la nomina facesse parte di uno schema che coinvolgeva Lee Sang-jik, un ex legislatore, che avrebbe scambiato favori politici e influenza per guadagno personale, a beneficio sia di se stesso che di coloro che gli erano vicini.

Si dice che il genero di Moon abbia ricevuto somme significative durante il suo mandato, che i pubblici ministeri sostengono fossero tangenti volte a garantire il sostegno politico di Moon. Sia Moon che Lee devono ancora rispondere pubblicamente, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.