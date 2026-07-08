I quarti di finale per la Coppa del Mondo 2026 sono fissati: le ultime otto squadre che si affrontano questo fine settimana

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Da 48 squadre a sole otto: gli ottavi di finale della Coppa del Mondo si sono conclusi in modo drammatico, con una serie di rigori in cui la Svizzera ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta in 72 anni dopo aver sconvolto la Colombia ai rigori, poche ore dopo che l'Argentina era rimontata e aveva battuto l'Egitto.

Ora sono fissati gli otto finali della Coppa del Mondo, con sei squadre europee, una sola sudamericana e una sola africana. Le partite si giocheranno da giovedì a domenica, con mercoledì che sarà il primo giorno di riposo da quando la competizione è iniziata quasi un mese fa.

Chi pensi vincerà la Coppa del Mondo 2026?

Quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026



Giovedì 9 luglio - Marocco vs Francia — 22:00 CEST / 21:00 BST



Venerdì 10 luglio - Spagna vs Belgio — 21:00 CEST / 20:00 BST



Sabato 11 luglio - Norvegia vs Inghilterra — 23:00 CEST / 22:00 BST



Domenica 12 luglio - Argentina vs Svizzera — 03:00 CEST / 02:00 BST (notte da sabato)



Il vincitore di Spagna/Belgio affronterà Francia o Marocco in semifinale martedì 14 luglio. Norvegia o Inghilterra affronteranno Argentina o Svizzera nell'altra semifinale mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21:00 CEST, 20:00 BST. Ricordate che la finale è domenica 19 luglio alle 21 CEST, alle 20 BST; e la partita per il terzo posto sabato 18 luglio alle 23 CEST, 22 BST.