I quattro biopic sui Beatles usciranno tutti nell'aprile 2028

Mancano ancora alcuni anni a The Beatles Biopics, ma Sony ha appena rivelato il primo sguardo al cast che interpreterà i leggendari membri della band, ognuno dei quali avrà il proprio film diretto da Sam Mendes nel 2028.

Essendo descritti come il primo "evento cinematografico abbuffabile", tutti e quattro i film usciranno nell'aprile 2028, permettendoti di guardarli uno dopo l'altro senza interruzioni. Ognuno di loro prenderà il nome dal nome del membro della band di cui parlano, ad esempio il film su John Lennon si chiama John.

"Un biglietto per George, per favore" non sembra la richiesta più regolare in un cinema, e ci chiediamo se i film riveleranno cifre separate al botteghino, mostrando quale film è stato visto di più, o se celebreranno solo l'attrazione complessiva dei quattro film.

The Beatles Biopics uscirà nell'aprile 2028 nelle sale.