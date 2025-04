I Quattro Cavalieri sono tornati in città per il primo assaggio di Now You See Me: Now You Don't

Sappiamo da tempo che Lionsgate intende riportare la magia al cinema questo novembre come parte di un nuovissimo capitolo della serie Now You See Me. Con il cast originale di Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, questo film ha il grande nome di Now You See Me: Now You Don't e sta cercando di introdurre un po' di nuova linfa alla troupe magica che è il Four Horsemen mentre affrontano la loro rapina più audace fino ad oggi.

Il film vede Daniel Atlas di Eisenberg reclutare Ariana Greenblatt, Justice Smith e Dominic Sessa, tutti per aiutarlo a rubare un diamante molto costoso e raro da Rosamund Pike, che interpreta un broker criminale in questo film. Questo non va proprio secondo i piani, ma fortunatamente gli originali Horsemen sono a disposizione per aiutare a salvare il giovane equipaggio, prima che le due generazioni si uniscano per completare la missione.

Now You See Me: Now You Don't debutta nei cinema dal 14 novembre e, mentre puoi vedere il trailer del film qui sotto, puoi anche vedere la sua breve sinossi.

"I Quattro Cavalieri tornano insieme a una nuova generazione di illusionisti che si esibiscono in colpi di scena, svolte, sorprese e magie che fondono la mente come mai catturati su pellicola."