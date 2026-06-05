I ragazzi dovrebbero essere educati diversamente dalle ragazze a scuola, afferma l'ex allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate

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Il sistema educativo dovrebbe cambiare il modo in cui tratta ragazzi e ragazze, afferma Sir Gareth Southgate, ex allenatore della nazionale inglese di calcio. In particolare, dovrebbe tenere conto delle "differenze fondamentali" tra ragazzi e ragazze, e cambiare il modo in cui vengono insegnati i primi.

Parlando a Today su BBC Radio 4, Southgate ha detto che potrebbe essere necessario un "approccio leggermente diverso" per ottenere il massimo dai giovani, indipendentemente dal sesso. Dopo aver realizzato un documentario su giovani uomini che faticano a trovare lavoro, soprattutto osservando i casi di chi ha ottenuto risultati scolastici, Southgate afferma che la mancanza di un'adeguata istruzione può portare a una cattiva salute mentale e alla perdita dell'identità dei giovani uomini quando lasciano la scuola.

Southgate crede anche che oggi i ragazzi abbiano bisogno di modelli più forti, criticando gli influencer che "ingannano i giovani uomini facendogli credere che il successo si misura dal denaro o dal dominio." Southgate non vuole vedere cambiamenti apportati al modo in cui i sistemi educativi e il lavoro possono dare potere alle giovani donne, dicendo "c'è un lavoro brillante in corso per creare migliori opportunità per le donne." Non crede che debba essere un caso in cui abbiamo una o la altro.

"Abbiamo distretto lo sguardo da alcune delle problematiche che gli uomini affrontano nella loro vita e dobbiamo iniziare a riflettere su come affrontarle, così come quelle per donne e ragazze", ha detto.