"I ragazzi hanno fatto il successo del Cubo di Rubik", secondo il suo creatore, e "non siamo ancora arrivati" al disco di tre secondi

In occasione del primissimo premio OXO Legends, consegnato al creatore di Tetris Alexey Pajitnov nel fine settimana a Málaga, abbiamo potuto assistere in prima persona a un altro momento storico: quando il programmatore russo e architetto ungherese Ernő Rubik, famoso per aver creato il Cubo Rubik, si è seduto insieme. E abbiamo colto l'occasione per parlare di design di puzzle nell'intervista video esclusiva qui sotto.

"La gente parla di questo disco di tre secondi, ma non siamo ancora arrivati", Rubik rispose Gamereactor quando gli fu chiesto del record attuale. "È ancora poco più di tre secondi, e ciò che è sorprendente è che il record mondiale è detenuto da un bambino di sette anni."

In effetti, Rubik crede che i giocatori più giovani siano dietro l'impatto globale della sua creazione come giocattolo o puzzle più famoso e venduto di sempre, dato quanto amano accettare una sfida.

"Molte persone lo regalano semplicemente perché, 'oh, non ce la faccio, lasciamo perdere'", ha continuato più avanti nel video. "Per fortuna, i bambini non sono di questo tipo, quindi amano fare le sfide, e amano fare qualcosa di bene, e soprattutto meglio dell'altro, e quindi si sfidano a vicenda, e penso che siano stati i bambini a creare il successo del cubo."

Con l'intervista completa puoi anche scoprire la storia di come Ernő Rubik concepì il Cubo di Rubik, partendo dal suo background nel design. Il creatore ci guida attraverso come il Cubo sia nato dalla sua vita da insegnante: scultura, architettura, mobili e la ferma convinzione che le nostre mani contano quanto la nostra mente.

In sostanza, ciò che era iniziato come uno strumento per insegnare il pensiero 3D è poi diventato una sfida meccanica, e poi un enigma con un numero impressionante di combinazioni possibili. Nella sua lunga e affascinante risposta a Gamereactor, Rubik attribuisce ai bambini e al loro amore per le sfide il suo successo duraturo, dalla mania iniziale fino alla scena odierna dello speedcubing. Il creatore ungherese riassume finalmente la sua filosofia dicendo che la vera vittoria è battere la sfida stessa, anche se la competizione e il record sono chiaramente parte di chi siamo.

Hai provato il nuovo Tetris Cube come collaborazione tra i due giganti degli enigmi?