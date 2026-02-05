I rappresentanti sindacali di Ubisoft vogliono le dimissioni del CEO Yves Guillemot

HQ

I rappresentanti sindacali di Ubisoft stanno chiedendo le dimissioni di Yves Guillemot - CEO dell'editore. Questo avviene dopo che il colosso del gaming ha annunciato che avrebbe subito enormi sforzi di ristrutturazione. Questo ha portato alla cancellazione e ai ritardi di diversi titoli in arrivo, e si teme che ciò possa causare un esodo di massa di talenti da Ubi.

Qualcuno che i rappresentanti sindacali di Solidaires Informatique, Marc Rutschlé e Chakib Mataoui, non avrebbero problemi a lasciare è l'amministratore delegato di Ubisoft Yves Guillemot. Parlando recentemente con Game Developer, hanno detto che il personale si sente tradito dalla direzione dopo il reset.

"È la sua azienda, alla fine della giornata," disse Rutschlé. "Ma tutti intorno a lui sono solo uomini di sì. Questo è stato anche il problema durante lo scandalo [molestie sessuali] del 2020." Ha aggiunto che, pur vorendo vedere un cambiamento da parte della direzione, "non si aspetta nulla" da Guillemot.

Mataoui ha anche criticato la decisione di Guillemot di nominare suo figlio co-CEO della nuova controllata, dove ora verranno sviluppate alcune delle più grandi franchigie di Ubisoft. "Se metti solo i tuoi amici bianchi maschi in [quei lavori], non promuovi alcuna diversità né ottieni nuove opinioni o idee," ha detto, denunciando Guillemot per il palese nepotismo. "Abbiamo un lavoro creativo. Abbiamo bisogno di nuove idee che arrivino per [aiutarci] a creare nuovi giochi fantastici. Ma non ce l'abbiamo. Non abbiamo questa mentalità per la creatività."

"La situazione adesso è che non ci fidiamo di queste persone," Mataoui ha proseguito, affermando che la direzione non ha risposto ai reclami dei dipendenti dal 2020. Rutschlé arriva persino a dire che le persone provano un "livello di odio" per Guillemot che significa che dovrebbe "andare avanti".

Le lotte interne di Ubisoft continuano, e dovremo vedere se in qualche momento la nave potrà essere riportata.