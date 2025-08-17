I rappresentanti suggeriscono che Black Ops 7 sarà venduto al dettaglio per $ 70

HQ

Il prezzo che paghiamo per i giochi moderni rimane un argomento caldo e in continua evoluzione. Shawn Layden ha recentemente sostenuto che i prezzi dei giochi dovrebbero essere aumentati gradualmente con ogni generazione di console, mentre l'analista Michael Pachter ha previsto un prezzo di $ 100 per il colosso Grand Theft Auto VI del prossimo anno.

L'imminente Call of Duty: Black Ops 7 potrebbe essere incluso con Xbox Game Pass il primo giorno, ma per coloro che vogliono possederlo, il noto leaker billbil-kun avrebbe ottenuto dettagli sui prezzi delle diverse edizioni. $ 70 per la Standard Edition e $ 99 per la più costosa Vault Edition. Non è ancora chiaro cosa includa esattamente la Vault Edition, ma le speculazioni puntano verso l'accesso ai prossimi DLC e skin esclusive. Aspettatevi maggiori dettagli alla Gamescom di questa settimana.

Microsoft ha già affrontato il contraccolpo all'inizio di quest'anno, quando The Outer Worlds 2 è stato annunciato come il primo titolo dell'azienda ad avere un prezzo consigliato di $ 80. Hanno rapidamente fatto marcia indietro. I dettagli sui prezzi per Call of Duty: Black Ops 7 hanno quindi scatenato teorie secondo cui Microsoft non vuole ripetere quella controversia e si è accontentata di qualcosa di leggermente più sicuro.

Dov'è la tua soglia del dolore quando acquisti giochi?