I registi di Ready or Not prevedono di continuare a fare altri film "finché non ci diranno di fermarci".

Manca circa un mese che Ready or Not 2: Here I Come arriverà nei cinema di tutto il mondo, e questo è il momento in cui l'incubo di Samara Weaving, nei panni di Grace, continuerà e vede la star correre ancora una volta per salvarsi la vita e combattere ogni tipo di persona violenta nello spirito della sopravvivenza.

Quindi sarà questo il capitolo finale della serie, una seconda e conclusiva parte che lega insieme la narrazione in un bel fiocco? Se il duo di registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ottiene ciò che vuole, per niente.

Parlando con la rivista SFX (grazie, GamesRadar+), la coppia ha rivelato che intendono far impazzire questo franchise, creando nuovi capitoli finché qualcuno non gli dirà finalmente di fermarsi.

In particolare, Gillett ha dichiarato che realizzare questi film è stato "semplicemente la migliore esperienza del cazzo", a cui Bettinelli-Olpin ha aggiunto "li faremo finché non ci diranno di smettere."

Naturalmente, con i film, questa speranza sarà legata al botteghino del prossimo sequel, perché se venderà un buon numero di biglietti in relazione ai costi di produzione/marketing, c'è una reale possibilità che ne otteniamo di più. Ma se dovesse fallire e faticare, potremmo non vedere mai i piani futuri che questi due registi hanno in mente.

Sei entusiasta per Ready or Not 2: Here I Come ?