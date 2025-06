I registi di Talk to Me e Bring Her Back rivelano il loro prossimo film

HQ

Beh, questa è certamente una partenza che pochi avrebbero visto arrivare. Dopo aver realizzato due film horror che si spingono oltre i confini in Talk to Me eBring Her Back, Danny e Michael Philippou stanno per lavorare a un documentario. Un documentario incentrato sul wrestling deathmatch, tra tutte le cose.

Parlando con DiscussingFilm, hanno fornito alcuni dettagli sul prossimo progetto, che hanno girato tra Talk to Me e Bring Her Back. "È come il wrestling professionistico, ma una versione estrema di esso, è un'arte performativa estrema", ha detto Michael. "Con il vetro, il filo spinato, le puntine da disegno. L'avevamo girato tra Talk to Me e Bring Her Back... Speriamo che venga presentato in anteprima all'inizio del prossimo anno".

Spesso criticato per la sua attenzione alla violenza rispetto a qualsiasi altra cosa, il wrestling deathmatch a volte può essere un argomento piuttosto controverso. Sarà interessante vedere come verrà rappresentato nel prossimo documentario.