I remake di Max Payne erano già in piena produzione un anno fa, proprio

Qualche ora fa è "emersa la notizia" che i remake della duologia originale di Max Payne erano "ora" entrati in piena produzione presso lo studio finlandese Remedy, e che l'editore Rockstar, che aveva preso il franchise e pubblicato il terzo capitolo, "si sarebbe occupato del marketing" di entrambi i titoli.

Tuttavia, per alcuni di voi questi fatti potrebbero suonare familiari, ed è naturale perché è esattamente lo stesso titolo che abbiamo pubblicato un anno fa oggi:

Naturalmente, è la prima stagione dei risultati finanziari del nuovo anno, e con essa Remedy ha annunciato un nuovo CEO e fornito maggiori dettagli sui suoi progetti attuali.

Il problema è che alcune fonti stimano una finestra di uscita per i classici remake basandosi su questo fatto, indicando un possibile lancio nel 2027. Questo potrebbe accadere con Remedy che consegna Control Resonant e Rockstar che ha perso una storica cifra con Grand Theft Auto VI, entrambi nel 2026, ma era una buona ipotesi un anno fa.

Quindi, è un caso di "non c'è niente da vedere, andate avanti"? Beh, è più un aggiornamento per affinare le aspettative. Dopotutto:

"Il passato è come pezzi di uno specchio rotto, cerchi di raccoglierli, ma finisci solo per tagliarti"