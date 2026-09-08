I remake di Persona 1 e 2 sono "qualcosa che probabilmente faremo anche noi prima o poi", spiega P-Studio

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Circa un mese fa, il produttore di P-Studio Kazuhisa Wada ha parlato un po' più del programma di remake di Persona in uscita, spiegando che ciò che abbiamo ricevuto è probabilmente solo un assaggio di ciò che verrà.

Il produttore di lunga data ha suggerito che i remake probabilmente si estenderanno anche a Persona 1 e 2, affermando che riportare entrambi i giochi è "qualcosa che dovremmo assolutamente fare". Ora, parlando con Rock Paper Shotgun, Wada ha ancora una volta rafforzato questa idea.

Quando gli è stato chiesto perché il team stia rifacendo Persona 4, Wada ha spiegato: "Quando abbiamo concepito l'idea di Persona 3 Reload, sapevamo di voler fare anche P4R; dovevamo metterlo in secondo piano, ma era qualcosa a cui avevamo pensato contemporaneamente. Per me, penso che un remaster o remake sia una sorta di preservazione culturale. Come creatore, è tuo dovere prendere ciò che hai fatto e assicurarti che non vada perduto e che sia ancora presente ai giorni nostri. Da questa stessa prospettiva, Persona 1 e 2 sono qualcosa che probabilmente faremo anche noi prima o poi."

Al momento, Persona 4 Revival è previsto che arrivi su PC e console a febbraio 2027, e probabilmente sarà seguito da Persona 6, anche se mancano molte informazioni concrete su questo progetto tanto atteso. Inoltre, l'ultimo remake lanciato è stato Persona 3 Reload, uscito a febbraio 2024, quindi probabilmente è meglio non aspettarsi troppo su un remake di Persona 1 o 2, perché probabilmente ci vorranno alcuni anni prima che arrivi, se mai verrà realizzato.

Giocheresti a un remake di Persona 1 o 2?