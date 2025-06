I ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda accusati di aver giustiziato civili nel Congo orientale Human Rights Watch evidenzia le uccisioni sommarie durante l'offensiva dei ribelli a Goma.

HQ Le ultime notizie sulla Repubblica Democratica del Congo . Human Rights Watch ha appena riferito martedì che il gruppo ribelle M23, sostenuto dal Ruanda, ha giustiziato almeno 21 civili in due giorni, il 22 e 23 febbraio, nella regione di Goma, nel Congo orientale. L'offensiva dei ribelli ha causato molti sfollati e ha comportato gravi abusi, tra cui uccisioni vicino a siti militari e sparizioni forzate. Ciò sottolinea la continua instabilità che colpisce le popolazioni vulnerabili della regione. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Dakar, Senegal, Africa, 16 gennaio 2025, realizzazione di un affresco dipinto nella città di Dakar a sostegno delle vittime della guerra in Congo // Shutterstock