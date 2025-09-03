I ribelli sudanesi chiedono aiuti urgenti dopo che la frana ha causato oltre 1.000 vittime nella regione sudanese del Darfur

HQ

Le ultime notizie sul Sudan . Abbiamo già scritto un articolo su una massiccia frana nella regione sudanese del Darfur che ha spazzato via un intero villaggio, con gruppi armati locali che riferiscono che quasi tutti i residenti sono stati uccisi, secondo un gruppo ribelle che controlla l'area.

Ora, il Movimento di Liberazione del Sudan ha riferito che solo una persona è sopravvissuta a causa delle forti piogge che hanno sepolto Tarseen, una comunità un tempo nota per la coltivazione degli agrumi. "Tarseen, famosa per la sua produzione di agrumi, è stata ora completamente rasa al suolo".

"Gli abitanti dei villaggi vicini sono sopraffatti dalla paura che un destino simile possa capitare a loro se il... Le piogge torrenziali persistono, il che sottolinea l'urgente necessità di un piano di evacuazione completo e della fornitura di un riparo di emergenza", ha aggiunto il leader del gruppo.