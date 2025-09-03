I ribelli sudanesi chiedono aiuti urgenti dopo che la frana ha causato oltre 1.000 vittime nella regione sudanese del Darfur
L'appello evidenzia la grave distruzione e il peggioramento delle condizioni in Darfur.
Le ultime notizie sul Sudan. Abbiamo già scritto un articolo su una massiccia frana nella regione sudanese del Darfur che ha spazzato via un intero villaggio, con gruppi armati locali che riferiscono che quasi tutti i residenti sono stati uccisi, secondo un gruppo ribelle che controlla l'area.
Ora, il Movimento di Liberazione del Sudan ha riferito che solo una persona è sopravvissuta a causa delle forti piogge che hanno sepolto Tarseen, una comunità un tempo nota per la coltivazione degli agrumi. "Tarseen, famosa per la sua produzione di agrumi, è stata ora completamente rasa al suolo".
"Gli abitanti dei villaggi vicini sono sopraffatti dalla paura che un destino simile possa capitare a loro se il... Le piogge torrenziali persistono, il che sottolinea l'urgente necessità di un piano di evacuazione completo e della fornitura di un riparo di emergenza", ha aggiunto il leader del gruppo.