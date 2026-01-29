I ricavi da gaming di Microsoft calano del 9% mentre la crescita di Xbox si blocca

HQ

Nonostante abbia coinvolto i creatori di Call of Duty come parte di Xbox Game Studios e licenziato migliaia di persone per misure di riduzione dei costi, sembra che Xbox sia ancora bloccata nel fango per quanto riguarda le sue finanze.

Nell'ultimo rapporto finanziario di Microsoft, sembra decisamente la pecora nera della famiglia. Nel complesso, Microsoft ha registrato un aumento del 17% dei ricavi rispetto all'anno scorso, guadagnando 81,3 miliardi di dollari. Cloud e IA erano motivi principali di questo, ma quando guardiamo qualcosa come Xbox, vediamo che le sue statistiche stanno effettivamente calando.

I ricavi videogiochi di Microsoft sono diminuiti del 9% su base annua, mentre i ricavi di contenuti e servizi Xbox sono diminuiti del 5%. La situazione è molto peggiore se guardiamo all'hardware, che ha subito un calo del 32% nell'ultimo trimestre. Non abbiamo figure specifiche qui, ma non fa una bella figura qualunque punto di vista si prenda una figura del genere.

Xbox sembra comunque promettente un 2026 potenzialmente eccezionale dal punto di vista software. Con Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved pronti a lanciarsi quest'anno, forse un ritorno è alle porte. Al momento, però, sembra che la squadra verde sia nuovamente in difficoltà.