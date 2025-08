I ricavi digitali di Nintendo sono stati leggermente inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso

HQ

Nel suo primo rapporto trimestrale dell'anno fiscale 2026, Nintendo ha svelato numeri di lancio spettacolari per il suo sistema successore Nintendo Switch 2, nonché per il suo titolo di lancio principale, Mario Kart World. Molte delle 5,63 milioni di copie che Nintendo ammette siano state vendute dal 5 giugno al 30 giugno erano codici di download per il gioco forniti in bundle con la console, quindi ci si aspetterebbe che la strategia di aumentare le vendite di giochi digitali abbia funzionato bene per l'azienda. Beh, questo è vero solo in parte.

Diciamo questo perché in materiale aggiuntivo per gli azionisti di Nintendo, la società riconosce che le vendite digitali sono diminuite del 1 3,5% su base annua rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Le vendite digitali rappresentano ancora il 59,3% delle vendite totali, quindi non è un cambiamento che sconvolge molto nemmeno gli investitori. D'altra parte, le vendite di Mario Kart World non vengono conteggiate in questo totale (essendo in un bundle console, sono incluse solo nel saldo dei profitti delle vendite hardware), il che potrebbe anche alterare questa cifra.

Il calo delle vendite digitali è attribuito al deprezzamento dello yen e anche a un calo dei contenuti software scaricabili. A conti fatti, le vendite digitali totali tra aprile e giugno 2026 per Nintendo sono state di 69,8 miliardi di yen, equivalenti a oltre 400 milioni di euro.