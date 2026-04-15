I ricercatori propongono la "rewilding" delle terre di confine europee come strategia naturale di difesa

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Un gruppo di ricercatori ha proposto un concetto noto come "rewilding difensivo", suggerendo che il ripristino dei paesaggi naturali nelle regioni di confine europee potrebbe agire come uno strato difensivo a basso costo contro potenziali incursioni militari.

L'idea, pubblicata sul RUSI Journal e citata da Defense News, sostiene che la ristabilizione di foreste, zone umide e torbiere lungo zone di frontiera strategiche potrebbe ostacolare significativamente il movimento di veicoli corazzati e la logistica militare.

Lo studio suggerisce che in regioni come l'Europa orientale, comprese le aree vicino ai confini con Estonia, Polonia e Finlandia, la difesa basata sul terreno potrebbe integrare le infrastrutture militari tradizionali al contempo promuovere obiettivi ambientali.

I ricercatori sostengono che le zone umide e le torbiere, in particolare, potrebbero creare condizioni di terreno morbido che limitano la mobilità militare pesante, mentre le aree boschive potrebbero compromettere la visibilità e ridurre l'efficacia dei moderni sistemi di puntamento.

Evidenziano anche precedenti storici, osservando che il terreno naturale ha ripetutamente influenzato gli esiti del campo di battaglia, anche nei principali conflitti del XX secolo.

Sebbene la proposta abbia suscitato interesse nei circoli della difesa e ambientali, rimane teorica e richiederebbe un consistente coordinamento politico e investimenti per essere attuata su larga scala. Eppure, molto interessante se vuoi guardare più da vicino: qui.