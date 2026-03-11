I ricercatori spagnoli sviluppano cornea artificiale a basso costo a partire da scaglie di pesce

HQ

Ricercatori dell'Università di Granada e dell'IBS. L'istituto di ricerca biomedica GRANADA ha sviluppato una cornea artificiale realizzata con le scaglie di pesci comunemente disponibili, una scoperta che potrebbe ridurre la dipendenza dai trapianti di donatori.

La cornea (lo strato anteriore trasparente dell'occhio) è notoriamente difficile da riparare quando danneggiata a causa della mancanza di vasi sanguigni e della limitata capacità rigenerativa. I casi gravi spesso richiedono tessuto donatore umano, che è scarso e può comportare lunghe liste d'attesa.

Cornea // Shutterstock

Secondo il team di ricerca, i nuovi impianti a squama di pesce sono trasparenti, resistenti e altamente compatibili con i tessuti biologici. I test di laboratorio e sugli animali hanno mostrato risultati promettenti per la riparazione e la rigenerazione corneale.

"Poiché è realizzato con scaglie di pesce, questo materiale è facile da reperire, economico e potrebbe persino sostenere l'industria locale della pesca", afferma Ingrid Garzon, professoressa di istologia all'Università di Granada (tramite El Mundo).

Sebbene siano ancora necessari studi sull'uomo prima che le cornee possano essere utilizzate clinicamente, l'innovazione rappresenta un passo promettente verso trattamenti accessibili ed economici per i pazienti in tutto il mondo, potenzialmente alleviando la carenza globale di tessuto donatore.