I ricercatori trasformano una mummia di 5.000 anni in pane a lievitazione madre

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Ti ricordi di Ötzi, l'Uomo di Ghiaccio? La mummia di 5.000 anni che ha dato ai ricercatori una visione unica della vita durante l'Età del Rame, ma che ora ha anche contribuito a qualcosa di molto più inaspettato. Ötzi è infatti stato trasformato in pane a lievitazione madre.

Grazie ai ricercatori che hanno identificato e coltivato ceppi di lievito trovati nel corpo di Ötzi, sono riusciti a cuocere pane che, secondo loro, è cresciuto in modo molto simile a quello disponibile oggi nei negozi.

Il microbiologo Mohamed Sarhan spiega che ci è voluto parecchio tempo perché i ceppi di lievito antichi funzionassero davvero, ma menziona anche che questo è solo il primo di molti progetti in arrivo (ed entusiasmanti) volti a esplorare varie applicazioni per i microrganismi antichi.