I Rinnegati 64 verrà aggiunto a Switch Online + Pacchetto di espansione questa settimana

Spesso lodiamo Nintendo per il suo rapido ritmo di rilascio di nuova musica per la sua app Nintendo Music. D'altra parte, raramente abbiamo motivo di essere altrettanto entusiasti della velocità dei nuovi giochi Nintendo 64 e Gamecube sul servizio di abbonamento Switch Online + Expansion Pack.

Almeno ora sappiamo che un'aggiunta Nintendo 64 è in arrivo sotto forma di Forsaken 64 del 1998. È stato sviluppato da Probe Entertainment, che in seguito ha cambiato il suo nome in Acclaim Studios London. Supponiamo che molti di voi non abbiano familiarità con il titolo, ma come suggerisce il nome, è la versione Nintendo 64 di Forsaken, un titolo ispirato a Descent in cui controlli un veicolo sospeso con piena libertà di movimento tridimensionale.

Con questa premessa, devi farti strada attraverso livelli labirintici pieni di trappole, nemici e oggetti bonus. Ci sono sia modalità singole che multiplayer, e Forsaken 64 è stato spesso considerato uno dei titoli graficamente più impressionanti per la console.

Dai un'occhiata a un breve trailer qui sotto e, a partire da domani, sarai in grado di scaricarlo e giocarci se sei un abbonato Switch Online + Expansion Pack.