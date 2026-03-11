I ritardi delle astronavi potrebbero minacciare la tempistica degli alunaggi della NASA, afferma l'organo di controllo

HQ

Secondo un rapporto dell'ispettore generale della NASA, i ritardi nello sviluppo di SpaceX Starship potrebbero minacciare la tempistica per il ritorno degli astronauti sulla Luna. Il razzo, selezionato nel 2021 come lander lunare per il programma Artemis, ha già accumulato almeno due anni di ritardi.

Una delle sfide più grandi è il sistema di rifornimento nello spazio previsto da Starship, che richiederebbe il lancio di più di 11 Starship in orbita per trasferire carburante prima che il lander proseguisca verso la Luna. Il processo prevedeva l'attracco delle navicelle spaziali e il trasferimento di grandi quantità di propellente superraffreddato in orbita, cosa mai tentata su tale scala.

I ritardi potrebbero posticipare la tempistica delle missioni Artemis, che mirano a far atterrare astronauti sulla Luna più avanti in questo decennio. La NASA sta anche collaborando con altre aziende, tra cui Blue Origin di Jeff Bezos, nell'ambito del suo sforzo per istituire missioni umane regolari sulla superficie lunare.

Come afferma il rapporto:

"I funzionari della NASA che supervisionano lo sviluppo di Starship di SpaceX considerano dimostrare il trasferimento criogenico di propellente una delle sfide tecniche più significative che devono affrontare. La NASA sta monitorando un rischio alto che alcune delle tecnologie e capacità criogeniche che SpaceX sta sviluppando non saranno adeguatamente mature in vista di un atterraggio sulla Luna nel 2028."