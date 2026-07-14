I rivenditori fisici non sono più rilevanti, secondo l'ex SVP di PlayStation

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Il dibattito tra gioco fisico e digitale su console probabilmente continuerà fino al 2028, quando Sony non produce più dischi per le sue uscite PlayStation. Una persona convinta che non avremo bisogno di copie fisiche dei giochi nel prossimo futuro è Gordon Thornton, ex veterano PlayStation con 18 anni di esperienza in azienda, SVP del business globale direct-to-consumer. Gli viene attribuito il merito di aver reso il PlayStation Store ciò che è oggi, e quindi ovviamente sosterrà il suo bambino.

Parlando con Insider Gaming, Thornton ha spiegato perché crede che Sony sia pronta a proporre un futuro esclusivamente digitale per il gaming:

"La riluttanza ad adottare il gioco digitale e la rilevanza dei rivenditori fisici sono naturalmente diminuite. In mercati importanti come l'Europa occidentale e gli Stati Uniti, il tradizionale gioco con divani si è spostato online, con i giocatori che si connettono da casa. Inoltre, le frequenti vendite digitali e promozioni hanno portato i consumatori ad aspettare il giusto calo di prezzo digitale e ad acquistare un gioco per conto proprio. Tutto questo rende il digitale attraente per i giocatori, più di quanto il fascino generale del fisico offre, come la condivisione dei dischi."

Inoltre, Thornton non crede che i prezzi scenderanno se Sony passerà a un settore esclusivamente digitale. Invece, spiega che il gaming funziona su un modello in cui deve generare il maggior numero possibile di ricavi attraverso cose come "incorporare cicli di valore sostenibili direttamente all'interno di un gioco per rafforzare il valore di vita dell'utente e il ricavo medio per utente pagante." Nel complesso, si aspetta che i prezzi rimangano fissi, ma questo dipende dall'editore, non il proprietario della piattaforma, secondo Thornton.