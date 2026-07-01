I rivenditori pubblicizzano gli e-scooter come adatti alla strada, nonostante ciò sia contro la legge del Regno Unito

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Un'indagine della Press Association ha rilevato che grandi marchi, tra cui Amazon, Argos, Curry e altri, promuovevano l'uso degli scooter elettrici sulle strade, nonostante ciò fosse illegale nel Regno Unito.

Gli scooter elettrici a noleggio possono essere guidati su strade, così come su piste ciclabili e parchi. Quelli privati non possono, ed è proprio per questo che questa pubblicità viene criticata dall'indagine, così come per gli monopattini elettrici che i consumatori possiedono. La BBC riferisce che le testate hanno successivamente cambiato la loro pubblicità dopo essere state contattate a seguito dell'indagine.

Argos ha dichiarato di aver "aggiornato il testo di una pagina di ricerca per replicare ciò che già includiamo nelle nostre pagine prodotto, rendendolo ancora più chiaro per i nostri clienti", e Currys sta attualmente esaminando il suo sito web per assicurarsi che "nessuna lista di prodotti suggerisca che gli scooter elettrici possano essere usati su strade o spazi pubblici."

Poiché alcuni pubblicizzavano gli scooter elettrici come un modo rapido ed efficace per spostarsi in città o in zona, non è stato menzionato che ciò sia illegale nel Regno Unito a meno che il monopattino non sia noleggiato. Anche in quel caso, un monopattino elettrico a noleggio deve essere utilizzato da un conducente con patente provvisoria o completa.