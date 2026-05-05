I rivenditori stanno già cercando di truffare chi vuole il nuovo Steam Controller

HQ

Ieri, il Steam Controller è finalmente stato messo in vendita, di cui vi abbiamo parlato meglio solo una settimana fa, quando sono stati rivelati la data di uscita e il prezzo di 99 dollari. Ma... Se pensi che abbia avuto un lancio fluido e stabile, chiaramente non segui a lungo l'industria del videogioco.

Ci sono volute solo mezz'ora perché ogni singolo controller andasse esaurito. E sembra che non siano stati solo i giocatori PC estremamente desiderosi di un nuovo controller a essere i primi in fila - come ora sottolinea Kotaku, anche la peste moderna che chiamiamo scalpers è stata molto interessata. Se diamo un'occhiata a eBay, attualmente è pieno di controller venduti fino a cinque volte il prezzo al dettaglio - rispetto a quanto costavano solo poche ore fa.

Notiamo anche che molte persone hanno improvvisamente messo in vendita il primo Steam Controller (rilasciato nel 2015) a prezzi elevati su eBay, probabilmente sperando che chiunque creda assolutamente che gli scalper debbano essere premiati clicchi accidentalmente il pulsante sbagliato e finisca per comprare un controller vecchio di più di dieci anni a prezzi completamente irragionevoli.

Valve non ha ancora detto quando rilascerà altri controller, ma non dovrebbe volerci molto, quindi spendi i tuoi soldi per qualcosa di meglio che riempire le tasche dei scalper.