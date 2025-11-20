I robot alimentati dall'IA ballano per Putin pochi giorni dopo che uno dei suoi compagni è inciampato Il robot aveva molto in gioco dopo che il suo compagno non era riuscito a consegnare...

HQ Un nuovo video in arrivo dalla Russia. Questa volta, Putin osserva un robot umanoide alimentato dall'IA danzare durante una mostra tecnologica organizzata da Sberbank, la più grande banca della Russia. Chiamato Green, il robot si presentò al presidente come "il primo umanoide russo con intelligenza artificiale incorporata" prima di eseguire una coreografia sulla sua traccia preferita. "Mi chiamo Green. Sono il primo robot umanoide russo con intelligenza artificiale incorporata. Questo significa che non sono solo un programma su uno schermo, ma un'incarnazione fisica della tecnologia," disse il robot al presidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha osservato attentamente la performance, con il suo team di sicurezza che si assicurava che il robot mantenesse una distanza di sicurezza. In seguito descrisse la danza come "molto bella" e ringraziò Green prima di proseguire il suo tour della mostra. L'evento segue un debutto meno elegante di un altro robot russo, Aidol, caduto a faccia in giù durante una presentazione a Mosca pochi giorni prima. Quell'incidente ha attirato notevole attenzione online, rendendo la prestazione fluida di Green un momento di grande pressione.