I robot umanoidi potrebbero essere il nuovo deterrente alla guerra, secondo il CEO tecnologico

HQ

La guerra moderna ha già eliminato gran parte dell'aspetto personale della guerra. Gli attacchi con droni e missili hanno ancora effetti devastanti su persone e città, ma l'uso di truppe di terra si è ridotto nel tempo. Questo potrebbe cambiare, ma non sarebbero gli umani a mettere i piedi a terra.

Questo è comunque nella visione di Sankaet Pathak per il futuro. Il CEO e cofondatore della start-up Foundation Robotics sta attualmente lavorando a un secondo modello del robot Phantom, una macchina progettata non solo per uso civile, ma anche come strumento militare.

Foundation Robotics sostiene di essere l'unica azienda statunitense focalizzata sullo sviluppo di robot per un'ampia gamma di applicazioni militari. Parlando alla BBC, Panthak ha spiegato di credere che la "militarizzazione in prima linea" e l'armamento dei robot potessero ridurre i danni collaterali, oltre a tenere i soldati umani lontani dal pericolo. Panthak afferma che la Cina sta già perseguendo questa tecnologia, e che è ora che l'Occidente tenga il passo.

Al momento, la tecnologia semplicemente non è disponibile per avere legioni di soldati autonomi. La funzionalità delle mani del Phantom deve essere migliorata, ha bisogno di una batteria più potente e della capacità di rialzarsi quando cade. I nuovi modelli miglioreranno la formula di Foundation, ma probabilmente non dovremo preoccuparci dei soldati robot a breve.