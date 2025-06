I roguelike vanno in cucina in Omelette You Cook

L'indie può spesso sembrare l'ultimo baluardo per la pura creatività nello spazio dei videogiochi, e lo show Wholesome Games Direct non sta facendo molto male a contestarlo. Durante lo spettacolo in corso, è stato appena rivelato dallo sviluppatore SchuBox Games che il gioco di cucina roguelike, Omelet You Cook, è ora disponibile su PC tramite Steam.

Sì, la baldoria delle gocce d'ombra continua con questo insolito progetto che si rivolge agli stravaganti studenti di Middlesville Central Cafeteria, dove l'obiettivo è quello di strappare gli ingredienti da un nastro trasportatore e poi comporre la frittata perfetta che si adatta alle loro esigenze. Se fai bene, Princical Clucker potrebbe premiarti con abbastanza denaro e risorse per aggiungere nuovi articoli alla tua dispensa, ma se non ti esibisci abbastanza bene... Beh, diciamo solo che la descrizione del gioco afferma quanto segue: "Riuscirai a soddisfare le loro richieste sempre crescenti e a vivere per lavorare un altro giorno?"

Hai intenzione di dare un'occhiata a Omelet You Cook oggi?