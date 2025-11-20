I romanzieri temono sempre di più di essere sostituiti dall'IA

HQ

Man mano che l'IA cresce in capacità, scrittori, artisti e tutti i creativi temono che il loro lavoro possa essere sostituito col tempo da imitazioni a basso costo costruite sulla spina dorsale delle loro creazioni. I romanzieri temono in particolare l'arrivo della rivoluzione dell'IA, poiché l'85% pensa che il loro futuro reddito sarà negativamente influenzato dall'IA.

Questo proviene da un nuovo studio rilevato da Sky News, in cui vediamo anche che il 51% di tutti i romanzieri che hanno partecipato crede che saranno completamente sostituiti dall'IA. "Se è più economico produrre romanzi usando l'IA (senza anticipi o royalties da pagare agli autori, produzione più rapida, mantenimento del copyright), gli editori quasi inevitabilmente sceglieranno di pubblicarli", ha detto Tracy Chevalier, autrice di Girl With A Pearl Earring.

Alcuni intervistati nel sondaggio hanno detto di aver già trovato "imitazioni" di IA, dei loro stessi libri. Ovviamente, l'IA non lo fa da sola, e qualcuno dovrà indirizzarla a truffare un autore, ma il problema è che ora le porte sono aperte per chi cerca di guadagnare rapidamente con la creatività di un altro.

I rispondenti al sondaggio vogliono una repressione governativa più severa sull'IA in relazione alle leggi sul copyright, ma alcuni credono che l'IA abbia un futuro nella creazione di romanzi. I processi di editing e bozzatura possono essere rapidamente accelerati dall'IA, ma si teme che ciò possa togliere un'essenza fondamentale della scrittura.

