I Roses contrappongono Benedict Cumberbatch a Olivia Colman

Se sei alla ricerca di un film spiritoso, pittoresco e ben recitato da concederti quest'estate, Searchlight Pictures potrebbe avere il film che fa per te. La società di produzione ha appena presentato il primo assaggio di The Roses, che è una commedia romantica drammatica che segue una coppia la cui relazione cade costantemente a pezzi.

The Roses è basato sul romanzo di Warren Adler chiamato The War of the Roses, ed è un film che è stato scritto da Tony McNamara (The Favourite, The Great, Poor Things ) e diretto da Jay Roach (Austin Powers, Meet the Parents, Bombshell ). È interpretato da Benedict Cumberbatch e Olivia Colman nei ruoli principali, ma presenta anche un gruppo di altre star promettenti, che si tratti di Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Jamie Demetriou, Zoe Chao e Kate McKinnon.

Con The Roses che sarà presentato in anteprima nei cinema il 29 agosto, puoi vedere il trailer e la sinossi del film qui sotto. Per coloro che desiderano guardare il film da casa, vale la pena notare cheSearchlight Pictures i film tendono ad arrivare su Disney+ molto rapidamente. Non è stata fornita alcuna data o sequenza temporale al riguardo, ma puoi già vedere Nightbitch, A Real Pain, O'Dessa e altro ancora tramite lo streamer.

"La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio d'amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta preparando una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita mentre le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto.