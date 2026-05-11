I router e i droni vietati negli Stati Uniti ricevono ancora aggiornamenti fino al 2029

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La Federal Communications Commission degli Stati Uniti ha aggiunto droni e componenti per droni alla sua Covered List di apparecchiature e servizi di comunicazione che rappresentano preoccupazioni per la sicurezza nazionale già nel dicembre 2025. Qualche mese dopo, i router prodotti fuori dagli Stati Uniti sono stati aggiunti alla lista, ma è stata concessa un'eccezione secondo cui i router interessati avrebbero ricevuto aggiornamenti almeno fino al 1° marzo 2027. Questa domanda è stata ora estesa fino al 2029.

Secondo Engadget, l'Ufficio di Ingegneria e Tecnologia (OET) della FCC ha pubblicato un annuncio l'8 maggio, secondo cui i router e i droni interessati potranno ricevere "aggiornamenti software e firmware che mitigano i danni ai consumatori statunitensi", fino al 1° gennaio 2029.

Quindi... I consumatori possono ancora usare quei prodotti vietati per diversi anni, ma ovviamente non possono più acquistare nuovi prodotti vietati.