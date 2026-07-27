I Roxette sono costretti a cancellare tutto il tour nordamericano

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Il super duo svedese Roxette probabilmente non ha bisogno di ulteriori presentazioni dopo successi come "It Must Have Been Love", e la band celebrerà il suo 40° anniversario nel 2026. Tuttavia, non è la formazione originale a esibirsi, poiché Marie Fredriksson è tragicamente venuta a mancare nel 2019 dopo aver combattuto contro un tumore al cervello, e dal 2024 la cantante svedese Lena Philipsson ha preso il suo posto.

È stata accolta calorosamente, e quest'anno la band ha intrapreso un tour per il 40° anniversario 2026, che doveva visitare Canada e Stati Uniti. Ma... Non succederà. Tutti e 14 i concerti sono stati ora cancellati, e su Instagram la band scrive: "Questa decisione è stata presa da Live Nation USA, che probabilmente hanno basato sui propri calcoli."

La band spera comunque di poter suonare per i propri fan in Nord America, ma purtroppo non ci sarà una celebrazione per il 40° anniversario.